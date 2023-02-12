香港偶像男團「MIRROR」於去年7月28日在香港體育館進行表演，不料表演途中舞台上方懸掛的重達600公斤LED顯示屏突然墜落，擊中兩位伴舞的舞者，其中舞者李啟言（阿Mo）被擊中頭部與頸部，經檢查有腦出血和頸椎骨折，恐有可能全身癱瘓，近日李啟言的父親透露情況好轉，「讓我們一同慶祝啟言這如同神蹟似的第一步」。

去年送醫時，李啟言意識清楚，不過頸部傷勢嚴重，到院後就轉入ICU病房，昏迷指數3，曾一度沒有反應，而報導中指出李啟言頸椎的第4及第5節爆裂移位，還有脊髓神經線斷裂，經過手術和休養後，李啟言爸爸李盛林牧師的代禱信近日曝光，透露這幾個星期，李啟言身體有明顯的進展，從臥床到輪椅，接著開始慢慢嘗試活動，「家人及整個醫療團隊都很緊張和期待的第一步，終於出現了。雖然這次是在外骨骼的控制模式下踏出的第一步，主要是讓啟言習慣下週及往後能自己掌握逐步控制的治療。他也能隨著外骨骼的步伐，行完了整個走廊。感謝神，這是在不可能中出現的可能啊。」

表示這是意外後半年來的第一步，當看著李啟言在走廊完成最後一步，家人和醫療團隊都眼泛淚光，為了慶祝醫護們還把準備好的大燒豬推進病房，一起慶祝如同神蹟似的第一步。對此李啟言也吐心聲：「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉，為我開廣闊的路。」