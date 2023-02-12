一名網友在路上目擊前方轎車只要剎車時，車頂就會掀出一個板子寫「勿太近」，影片曝光其他網友笑說該車主應該是被撞到怕了，「一定是被追尾到怕」、「被撞過有陰影」，也有人笑說「為了看清楚點又撞上去」、「為了想看什麼字，越開越近」；據悉若車主未通報監理機關，該設備可能會遭開罰。

臉書「黑色豪門企業」分享一段影片，一名駕駛日前在路上目擊前方一輛轎車行駛過程中只要踩剎車，車頂上方就會掀起「一個招牌」，上頭寫著3字「勿太近」，只要該轎車只踩油門加速時，該牌子就會放下，疑似是靠著行駛時的風力控制牌子升降，有趣影片曝光引發討論。

網友在路上目擊前方轎車只要剎車時，車頂就會掀出一個板子寫「勿太近」，影片曝光其他網友笑說該車主應該是被撞到怕了，「一定是被追尾到怕」。（翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

其他網友留言「為了看清楚點又撞上去」、「為了想看什麼字，越開越近」、「好強喔，板子跟煞車連動」、「晚上要裝led燈才看得到」、「放心吧，真正選配的眼睛，是連這個都看不到」、「被撞過有陰影」、「結果後面為了拍抖音黏的更緊了」、「減速板」、「等等，看不到寫什麼，我靠近點看」。

不過也有不少網友笑說該車主應該被撞到怕了，留言「想必這位仁兄上台車或上上台都是被追尾換的」、「一定是被追尾到怕」、「被撞過有陰影」；也有人認為加裝該設備應該會被開罰，「會不會等等警察看到又說這樣不行要罰了」、「監理所單子馬上寄到家」。