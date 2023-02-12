妙光禪寺住持釋見引法師指出，屏東佛教會將捐助賑災善款100萬給土耳其、敘利亞。（謝佳潾攝）

妙光禪寺住持釋見引法師指出，屏東佛教會將捐助賑災善款100萬給土耳其、敘利亞。（謝佳潾攝）

土耳其及敘利亞邊境6日發生芮氏規模7.8強震，造成逾萬人傷亡，屏東縣佛教會12日與縣府合辦「以愛為名．迎春祈福」活動時，除為土、敘百年大震受難民眾祈福外，妙光禪寺住持釋見引法師還指出，屏東佛教會將捐助賑災善款100萬。

屏縣府連續第9年舉辦的「以愛為名．迎春祈福」活動，12日與屏東縣佛教會在潮州妙光禪寺合辦，縣長周春米親率各局處首長親臨會場，由屏東縣佛教會理事長、妙光禪寺住持釋見引法師帶領眾人一同頌經祈福，並進行點燈活動。

釋見引法師指出，法會目的是為祈求國泰民安、風調雨順，疫情及戰爭早日止息，同時也為土耳其、敘利亞百年大震受難民眾祈福，同時他也宣布，屏東縣佛教會將捐助賑災善款100萬，善心不落人後。

釋見引法師在祈福法會中除帶領屏縣佛教會諸山長老頌經，為世界及台灣祈福外，也相信在祈福法會後，所有縣政難題均能迎刃而解；釋見引法師表示，屏東縣首位女縣長有春又有米且帶水，因此相信屏東縣不會缺水，並致贈周縣長「年年有春、年年有米」對聯，獲得滿堂彩。

周春米表示，期盼藉由集結宗教穩定社會人心的力量，為民眾身心健康祈福，也希望國內疫情能早日止息，並為土耳其、敘利亞百年大震受難民眾祈福，佛法無邊，希望逝者往生淨土，傷者與家屬早日遠離傷痛陰霾。