陽明山花季登場，台北市長蔣萬安（前排左三）與市議員黃瀞瀅（前排左二）、陳重文（前排右三）、林杏兒（前排右一） 等人出席花季開幕典禮，邀請民眾一起到陽明山賞花踏青。（張鎧乙攝）

2023陽明山花季登場，將一路持續到3月19日，今年特別在2月25日舉辦「台北櫻花盃街舞大賽」，集結青少年們在櫻花紛飛時刻展 現舞技，獎金總額超過10萬元。（張鎧乙攝）

陽明山花季登場，將一路持續到3月19日，吸引許多民眾前來賞花，拍照留影。（張鎧乙攝）

陽明山花季登場，許多民眾趁著好天氣上山賞花、踏青，並在花鐘前留影。（張鎧乙攝）

陽明山花季登場，許多民眾趁著好天氣上山 賞花、踏青。（張鎧乙攝）

陽明山花季登場，將一路持續到3月19日，吸引許多民眾前來賞花，拍照留影。（張鎧乙攝）

陽明山花季登場，其中平戶杜鵑也提早開花。（張鎧乙攝）

陽明山花季登場，許多民眾趁著好天氣上山 賞花、踏青。（張鎧乙攝）

2023陽明山花季登場，將一路持續到3月19日，今年特別在2月25日舉辦「台北櫻花盃街舞大賽」，集結青少年們在櫻花紛飛時刻展現舞技，獎金總額超過10萬元，此外，以「陽明春曉」為主題的陽明山花季也集結6個藝文館舍，包含辛亥光復樓、文化大學華岡博物館、陽明山中山樓、陽明書屋、林語堂故居和閻錫山故居，共同辦理「草山百年風華─陽明山館舍串聯活動」。

北市府預估這次花季，可以吸引破百萬人次入園賞花。開幕當天一早，持續出現賞花人潮，現在台灣山櫻花已經開到尾聲，而深桃紅色的八重櫻值花季，預估會持續一個禮拜，228連假開始還有昭和櫻跟吉野櫻，將會接力綻放，另外就是杜鵑、水仙花，在2月底一直到3月初也會大開，歡迎民眾到陽明山享受舒心一日遊，在百花綻放的陪伴之下，享受春日悠閒時光。北市公園處表示，今年特別在2月25日舉辦「台北櫻花盃街舞大賽」，集結青少年們在櫻花紛飛時刻展現舞技。