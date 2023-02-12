12日在林書豪返台首戰的高雄鳳山體育館場邊貴賓席上，包含林書豪的弟弟林書緯，以及林書豪的媽媽吳信信都坐在場邊觀戰，這對林書豪來說，感覺很不可思議，「有點像作夢！昨天還跟弟弟一起打電動，全家一起吃飯，起床後就一起來現場看我比賽，這是以前從來沒有過的。」

其實以前林書緯在台灣打球期間，林書豪也都會隔海關注，有一年林書緯效力的富邦勇士闖進季後賽，林書豪還特地前往高雄巨蛋現場觀戰，可是自從林書豪3年前到大陸CBA打球，家人就比較少去大陸看他打球，更何況這兩、三年來還爆發疫情，場館都不開放觀眾了。

隨著這次林書豪來台加盟高雄17直播鋼鐵人，跟家人接觸或見面的機會自然變多了，儘管兄弟各自效力的球隊一北一南(林書緯效力新北國王)，起碼以後全家人見面的次數與機會更多了，只是林媽在林書豪、林書緯分隔兩地同時出賽的情況下會怎樣選擇，恐怕就沒人知道了。