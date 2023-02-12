近距離接觸企鵝不一定要到南極！去年屏東海生館首推的「我與企鵝的0.1毫米」飼育照護體驗，是2至6月的限定行程，且每天僅2場次8位名額，而今已累計逾2000人參與，近日4月場次一推出，詢問度再次破表。

屏東海生館指出，屏東海生館擁有全台數量最多的寒帶企鵝，呆萌的企鵝也成了遊客入館的必看行程，但隔著玻璃窗看企鵝似乎有點不過癮，因此去年推出「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗，讓遊客可以與企鵝零距離接觸。

海生館表示，「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗，是2至6月間的限定行程，且每天僅有2個場次8位名額，但至今已累計逾2000人參與，今年2月場次一推出也是立即被搶空，而近日推出4月場次後，詢問度再次破表，足見遊客對這項限定行程的熱愛。

飼育員說，很多報名的遊客對企鵝都充滿好奇，紛紛提出各式問題，如「企鵝會啄人嗎？」、「哪一種企鵝比較親人？」、「企鵝會撲到身上來嗎？」，而這些問題都在這項限定行程中，透過親身體驗與接觸得到滿意答案。

「等等進入展示缸後，企鵝會向你靠近、也可能會啄你，但不用緊張，把手中的食物分享給牠們就可以了。」飼育員經驗老到地向準備進入缸內體驗的遊客說明，隨後帶著大家多次消毒、穿上層層防護衣後，正式揭密不對外開放的神祕企鵝飼育後場。