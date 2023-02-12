女星劉容嘉外型甜美、氣質清新，時常在社群分享生活，臉書有69萬粉絲。今（12日）她發文指出自身腸胃不佳，但戒掉上廁所滑手機的習慣，大便形狀變得完整，想把自身經驗分享給有同樣習慣的人。

劉容嘉12日在社群PO文表示：「我真的從有記憶以來，上廁所的時候就一定要看個什麼，從沒有手機的時候，看報紙雜誌書籍等等，到後來習慣邊上廁所邊滑手機。」不過她常接收上廁所看手機會對消化、排泄有負面影響的資訊，直到前一、兩個月終於決心要戒掉這個長久的習慣。

劉容嘉因腸胃不好，大便形狀常不完整，但戒掉邊上廁所邊滑手機的習慣後，身體出現神奇的變化，「這幾個月來，除非我瘋狂亂吃亂喝，或真的吃到了不乾淨得排出的東西，大便真的是變漂亮了耶，每天都是看起來蠻健康的樣子。」

劉容嘉因此受到鼓勵，上廁所時不僅刻意不帶手機，也避免放置可閱讀的東西，有時乾脆閉眼，全神貫注在身體。劉容嘉感慨自己算成功戒掉從小到大的習慣，且得到身體正面的回饋，想把自身經驗分享給有同樣習慣的人，「只要你好好的便便，便便也會好好的給你看喔！」

最後，劉容嘉提醒大家，「如果因爲身體有什麼其他的狀況而造成排便的問題，或許也可以先從專心上廁所看看能不能改善，如果不行就繼續找合適的處理治療方式。」