湖人巨星詹姆斯（LeBron James）在生涯總得分正式超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），來到了史上第一的紀錄，隨後卻因為腳傷而連續缺陣2場比賽，根據《Bleacher Report》記者海尼斯（Chris Haynes）報導，詹姆斯的腳傷目前看來不是很樂觀，可能需要花上一整個賽季來處理。

今（12）日客場挑戰勇士的比賽，湖人交易大限前補進的好手也陸續登場，羅素（D’Angelo Russell）繳出15分、5籃板及6助攻的沉穩表現，馬利克比斯利（Malik Beasley）全場9投僅2中得到4分，三分出手6次更是全數落空，反倒是較不受前2人關注的范德比爾特（Jarred Vanderbilt），此戰不斷在勇士禁區攪和，砍下12分、8籃板及4助攻，成為湖人大驚奇，而班巴（Mohamed Bamba）及里德（Davon Reed）則尚未替新東家出賽。

最終湖人以109比103擊敗勇士，拿下交易大限後的首場勝利，新援打出了全新氣象，但詹皇卻碰上了大麻煩，海尼斯的報導中指出，詹姆斯近期一直處於養傷階段，那場破紀錄的夜晚更是來到了「嚴重的」程度，「我被告知，他的傷勢已經是無法忍受的狀況，但他還是堅持住了。」或許這也是為何詹姆斯該場完成里程碑後，只靠著一次上籃再進帳分數。

不過10日碰上公鹿的傷病報告中，詹姆斯被列為左腳踝痠痛而缺陣，並不確定這次的傷勢是否也是腳踝受傷，但海尼斯證實詹皇的腳傷的確令人擔憂，「取決於他的落地方式，腳的每一處都會讓詹姆斯感到疼痛，這可能是剩餘賽季他所要面臨的問題。」如果湖人需要重新回到季後賽，不單只能光靠新援，還需要一個健康的詹姆斯歸來。