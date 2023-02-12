111學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組8強複賽，上屆冠軍光復高中首戰面對暌違9季重返8強的三重商工，雖然首節打出21比9攻勢，但第2節防守專注力下降，第3節再找回防守強度，最終光復80比52、28分之差擊敗三重，教頭陳定杰希望接下來球隊狀況看越來越好。

陳定杰透露，這次北上參賽飯店不好訂，舟車勞頓略為疲憊，主力球員謝銘駿這幾天感染病毒，8強賽前一晚發燒、拉肚子，緊急到醫院打點滴，因此首場8強賽無法出賽，主戰中鋒鄭名斈開賽表現也不盡理想，3次犯規都算是比較門外漢式的犯規，因此雖然此役贏球，內容仍不盡理想，還會再提醒球員。

陳定杰補充，三重商工可以躋身8強，實力肯定不在話下，也提醒球員不管面對哪隊，都不能掉以輕心，「首節分數是有拉開，但第2節鬆懈下來，反而被追上分數，經過糾正球員錯誤，下半場再回神穩住勝果。球隊上一階段高雄12強複賽也是第一場打不好，希望經過適應後，後面團隊狀況會越來越好，銘駿早日康復歸隊。」

光復本戰共4人得分雙位數，陳相榮16分、6籃板，鄭名斈12分、15籃板，王威翔11分、5籃板及5助攻、5抄截，林靖瑱贊助10分；三重商工張劭安、林佑勳各10分。