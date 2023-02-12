阿布達比女網賽》詹皓晴女雙再爭冠 首盤先下一城 19:542023/02/12 中時 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 詹皓晴（右）與日本青山修子的女雙組合，在WTA阿布達比女網賽爭冠。（資料照／劉雪貞提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 WTA阿布達比女網賽12日女雙決賽，台灣詹皓晴／日本青山修子迎戰中國大陸張帥／巴西史黛芬妮（Luisa Stefani），首盤台日聯軍發揮不錯，6比3先下一城。 華欣女網賽》開工大吉 詹詠然女雙首輪逆轉勝 華欣女網賽》直落二勝出 詹詠然女雙搶進4強 台維斯盃》玩五人制足球調劑 領隊體力不輸年輕人 #網球 #WTA #阿布達比 #女網賽 #詹皓晴 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台維斯盃》客場踢館成功 中華隊前進世界一級 12:102023/02/06 體育 台維斯盃》中華隊2點單打勝 再一勝晉世界組一級 11:372023/02/05 體育 里娜特種子殺手 女單4強3張新面孔 04:102023/01/26 運動天地 網球》拿澳網冠軍奪回世界球王 喬帥再創一紀錄 18:272023/01/30 體育 莎芭蓮卡逆轉勝 四大賽首度封后 04:102023/01/29 運動天地 《爸爸去哪兒》14歲森碟登網球國際賽 引陸網熱議 20:442023/01/30 娛樂 中華出征台維斯盃 墨西哥爆內鬨 04:102023/02/01 運動天地 澳網》芮芭奇娜拍落白俄羅斯前球后 將與莎芭蓮卡爭冠 21:192023/01/26 體育 網球》美國22歲女將 法國里昂首奪冠 18:062023/02/06 體育 澳網》從2021起四大賽女雙沒輸過 捷克組合參賽成績搶眼 15:242023/01/29 體育 華欣女網賽》詹皓晴扳倒頭號種子 與姊姊詹詠然會師4強 22:022023/02/02 體育 港特首李家超抵阿布達比 展開中東第二站訪問行程 12:322023/02/07 兩岸 西西帕斯盼奇蹟 喬帥要寫歷史 04:102023/01/29 運動天地 華欣女網賽》直落二挫大陸組合 詹皓晴、吳芳嫺女雙奪冠 23:472023/02/05 體育 澳網》墨爾本之王重挫希臘男神 喬帥直落三奪冠 17:252023/01/29 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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