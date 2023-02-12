WTA阿布達比女網賽12日女雙決賽，台灣詹皓晴／日本青山修子迎戰中國大陸張帥／巴西史黛芬妮（Luisa Stefani），首盤台日聯軍發揮不錯，6比3先下一城。

華欣女網賽》開工大吉 詹詠然女雙首輪逆轉勝
華欣女網賽》直落二勝出 詹詠然女雙搶進4強
台維斯盃》玩五人制足球調劑 領隊體力不輸年輕人
#網球 #WTA #阿布達比 #女網賽 #詹皓晴