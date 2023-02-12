為了追求高薪，許多中南部人只好北漂找工作，不過也有不少人選擇南漂。一位南漂的台北女子表示，近日她找工作有點不順利，因為薪水真的很低，很多公司也沒保勞健保，讓她感到很挫折。許多南部人則說明，南部很多高工時、低薪資的職缺，甚至有主管會以人情味為由提出不合理的要求，所以才北漂。

原PO在Dcard發文表示，台北人的她為了天氣、人情味選擇南漂生活，但最近找工作有點不順利，「南部的薪水真的很低，一人要求很多技能使用，公司多數未保勞健保，連過3萬都有點困難，還會覺得給你26K至28K已經很多了，慣性配合加班而且無薪水的」，讓她感到很挫折。

原PO提到，其實她很想到台南科技園區找工作試試看，但是非本科系不容易入行，讓她考慮是否要回北部發展，但其實北部也沒有比較好，「我覺得出了台北市，很多工作都是低薪」，像她曾經在新北產業園區應徵某工作，明明人力銀行上載明月薪3萬，現場卻說是28K，最後還說試用期只有26K，「如果是南部人可以多跟我說一些嗎？會不會是外地人，總是想像的太美好了？」

對此，許多南部人紛紛回應，「我是台南人，北漂，主要是因為產業型態上北部工作機會比較多所以才上去的，南部一堆把基本權益當福利的，原本講好的薪資也會因為東扣西扣少了很多，再來大家常說的人情味也是我最詬病的一點，打著人情味的口號要求不合理的事，與其在那邊都是family不要計較那麼多，衍伸出一些不成文的規定甚至糟糕的工作環境，我會寧願選一個有清楚列出規範獎懲的地方，以上是我認為北部是我優先選擇的原因，但也不代表北部就沒有這些狀況，只是南部真的比較多」、「為何一堆南部人會選擇北漂，就是因為南部沒有好的工作…多數都是高工時、低薪資的職缺」。

不過也有其他台北人寧願南漂，「南漂人＋1～台北人讀虎尾科大後就不想回去了，機械設計系畢每天工作面對機台，30K低薪但房租含水電也才4500元，12坪套房，在台北找不到這種物件」。