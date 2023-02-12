德國是中國在歐洲最大的貿易夥伴，德國對華貿易逆差愈來愈大，經濟上對中國依賴程度創下歷史新高。這種趨勢引起不少經濟專家的憂慮，德國經濟研究所專家認為，現有的數據應該警惕，德國對華貿易正在「全速朝向錯誤方向發展，「一旦台海出現軍事衝突，德國經濟就容易受到敲詐」。

《德國之聲》報導說，德國聯邦統計署最新發佈的數據顯示，2022年德國總共從中國進口1919億歐元，比2021年增加了近1/3，主要在中國購買電子產品、紡織品、機械以及化工製品。而德國對華出口則只增長了3.1%，出口總額為1070億歐元。德國對華貿易的逆差為840億歐元。貿易逆差同上一年相比增長了一倍之多。

德國經濟研究所（IW）最新研究顯示，德國經濟對中國出現前所未有的高度依賴，該研究所經濟學家馬特斯（Jürgen Matthes）表示，對中國商品的進口依賴性，對德國而言將是一種地緣政治風險。他強調，一旦台海出現軍事衝突，德國經濟就容易受到敲詐，所以德國要找到一條自我解放的道路。

德國聯邦財政部長林德納（Christian Lindner）也在推特上表示，中國和德國之間的貿易不平衡關係是一個「危險的發展」。他認為，俄羅斯就是一個值得警惕性的例子，「為了避免對中國產生更大依賴，我們必須儘快轉變思路，與擁有相同價值觀的夥伴國家實現更多的自由貿易」。

報導說，德國經濟研究所批評中國企業因為獲得大量政府補貼因此可以廉價銷售商品。與此同時，中國正在努力使自己減少對西方進口產品的依賴，加強在國內的生產。

此外，中國政府正在對德國在華子公司施加越來越多的政治壓力，要求它們將中國公司納入其供應鏈中。