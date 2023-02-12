土耳其敘利亞邊界的大地震，是本世紀以來最嚴重的震災，各國紛紛慷慨解囊，出錢出力協助震災，有些人為善不欲人知，僅為表現自己的善心。巴基斯坦總理表示，有一人到土耳其駐美國大使館捐出3千萬美元(約新台幣9億元)，他刻意不留姓名，著實令人感動。
巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）在推特上的短文說「一位匿名的巴基斯坦人，走進土耳其駐美國大使館，為土耳其和敘利亞的震災，捐贈了3000萬美元。我對此深受感動，如此高尚的慈善美德，正是人們能夠渡過看似無法克服的困難的重要助力。」
土耳其敘利亞邊界的大地震，是本世紀以來最嚴重的震災，各國紛紛慷慨解囊，出錢出力協助震災，有些人為善不欲人知，僅為表現自己的善心。巴基斯坦總理表示，有一人到土耳其駐美國大使館捐出3千萬美元(約新台幣9億元)，他刻意不留姓名，著實令人感動。
巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）在推特上的短文說「一位匿名的巴基斯坦人，走進土耳其駐美國大使館，為土耳其和敘利亞的震災，捐贈了3000萬美元。我對此深受感動，如此高尚的慈善美德，正是人們能夠渡過看似無法克服的困難的重要助力。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。