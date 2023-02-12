土耳其敘利亞邊界的大地震，是本世紀以來最嚴重的震災，各國紛紛慷慨解囊，出錢出力協助震災，有些人為善不欲人知，僅為表現自己的善心。巴基斯坦總理表示，有一人到土耳其駐美國大使館捐出3千萬美元(約新台幣9億元)，他刻意不留姓名，著實令人感動。

巴基斯坦總理表示，有一位巴基斯坦的匿名慈善家，到安卡拉的 巴基斯坦美國大使館捐了3千萬美元。(圖/巴基斯坦外交部)
巴基斯坦總理表示，有一位巴基斯坦的匿名慈善家，到安卡拉的 巴基斯坦美國大使館捐了3千萬美元。(圖/巴基斯坦外交部)

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）在推特上的短文說「一位匿名的巴基斯坦人，走進土耳其駐美國大使館，為土耳其和敘利亞的震災，捐贈了3000萬美元。我對此深受感動，如此高尚的慈善美德，正是人們能夠渡過看似無法克服的困難的重要助力。」

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