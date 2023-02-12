國家資通安全研究院10日舉行揭牌典禮，總統蔡英文（左四）、行政院副院長兼資安長鄭文燦（右四）、數位發展部長兼資安院董事長唐鳳（左三）等出席揭幕儀式並合影。（圖／王德為）

國民黨台北市議員徐巧芯稱接到陳情，唐鳳的「資通安全研究院」（資安院）員工至今未收到薪資，她也質疑唐鳳就是不務正業，在資安議題上才會顯得如此吃力及貧乏。對此，資安院晚間緊急回應了！

國民黨台北市議員徐巧芯今(12日)在臉書發文指出，接到民眾陳情，數位發展部部長唐鳳的「資通安全研究院」（資安院）員工至今未收到薪資，甚至抱怨目前已經成為「外包部」，同仁沒有榮譽感。

另外，徐巧芯也披露，唐鳳多次被發現幫私人企業背書或宣傳，身為部長級的政務官，不應該用政府的公信力隨意替私人公司背書，否則以後若該公司出現問題，請問唐鳳要一起負責嗎？

徐巧芯指責，唐鳳就是因為如此不務正業，每天在數位發展部以及資安議題上才會顯得如此吃力及貧乏。

國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照片）

對此，資安院晚間緊急回應，資安院現職同仁分別於今年1月16日與1月31日到職，並且依據董事會通過的薪資規劃，由院長核敘薪資，並於1月19日已經正式核發敍薪單。目前相關薪資經費已經進行行政程序，會儘速依規定撥發予同仁。

資安院表示，院長已於2月1日以電子郵件向請全體同仁詳細說明薪資撥發作業進程，對於同仁薪資撥發及相關權益至為重視。

另有關唐鳳部分，數位發展部表示，部長唐鳳從過去擔任政委到目前擔任部長，採訪紀錄均以CC授權公開釋出。地方民代所質疑的影片，為2020年唐部長擔任政委時製作，早已於2020年公開在行政院公共數位創新空間（PDIS）的YouTube頻道（ https://www.youtube.com/watch?v=PUrtURGFwZQ ），當時就是以CC授權公開釋出，任何影音平台都可以使用，不用加入任何企業會員都可以收看，沒有幫特定私人通路背書的問題。

數位發展部強調，唐鳳擔任政委時，主責社會創新與開放政府業務，製作受訪的影音屬於本職業務，也沒有所謂不務正業的問題。