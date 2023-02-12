今日鑾轎從台一線進入大甲時突然轉入一處狹窄巷弄，停在一間民宅內，讓完全不知情的屋主感到超驚喜，隨行人員也嘖嘖稱奇。（翻攝畫面）

今日鑾轎從台一線進入大甲時突然轉入一處狹窄巷弄，停在一間民宅內，讓完全不知情的屋主感到超驚喜，隨行人員也嘖嘖稱奇。（翻攝畫面）

白沙屯進香第1日》沒路了？「粉紅超跑」突急轉彎 鑽超小巷衝入民宅屋主超驚喜｜baishatun mazu pilgrimage @ChinaTimes

逾200年歷史的「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香今（12）凌晨出發，全程400多公里徒步行走已成全台矚目的宗教盛事；而今日鑾轎從台一線進入大甲時突轉入一處狹窄巷弄，停在一間民宅內，讓完全不知情的屋主感到超驚喜，隨行人員也嘖嘖稱奇。鑾轎今下午17時50分轉進一間金屬壓力桶工廠，三進三退後確定駐駕在此過夜，預計明早6時起駕。

影片中，白沙屯媽祖鑾轎進入大甲區經國路段時，突然轉進2438巷的狹窄巷道，最後抵達一間民宅，連屋主都不知道白沙屯媽要來，未事先準備香案迎接，看到鑾轎又驚又喜，馬上移開停在門前的車子，讓鑾轎進入屋內暫時休息；隨行人員紛紛表示，真的很神奇。

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步進香，將在12日凌晨起駕出發，逾200年歷史的白沙屯媽祖進香，全程400多公里徒步行走，被列為國家級無形文化資產，是全台矚目的宗教盛事，今年南下雲林北港朝天宮為期9天8夜，報名隨香信眾共有11萬3621人，創下歷年來新高。

拱天宮指出，今年進香期程，2月12日登轎出發、17日抵達北港、20日回宮，神轎、頭旗周邊裝設GPS定位系統，方便信眾隨時掌握媽祖位置。警局指出，鑾轎13日晚間沿台1線自烏日區大度溪橋進入彰化縣；17日23時40分在雲林縣北港朝天宮進火儀式後返程。