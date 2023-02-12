佛光山於今天傍晚開始積極布置星雲法師圓寂頌讚典禮相關事宜，工作人員忙進忙出，於大雄寶殿前成佛大道廣場擺放3000張座位，也擺放電視牆轉播讚頌會場實況，讓各界人士聚集一起，送大師走最後一程。（林雅惠攝）

佛光山開山宗長星雲大師圓寂讚頌典禮明天上午9時開始，預估將有海內外超過3萬信眾及社會賢達參加，周邊道路將實施交通管制，蔡英文總統明天上午9時將在佛光山雲居樓頒贈褒揚令，圓寂頌讚典禮後，將恭送星雲大師法體真身最後一次巡山，然後發引台南白河大仙寺「荼毘」（火化），預定13日近中午由佛光山出發。

佛光山於今天傍晚開始積極布置星雲法師圓寂頌讚典禮相關事宜，工作人員忙進忙出，於大雄寶殿前成佛大道廣場擺放3000張座位，也擺放電視牆轉播讚頌會場實況，讓各界人士聚集一起，送大師走最後一程。

「星雲大師圓寂讚頌典禮」會場明天上午7時30分至8時30分開放大眾進場，上午9時圓寂讚頌典禮開始，蔡英文總統9時頒贈褒揚令，隨後行政院長陳建仁致意、國民黨黨主席朱立倫頒最高榮譽實踐一等獎章、高雄市長陳其邁頒發高雄市榮譽市民證書。

典禮接著唱香讚（佛光讚、心經、摩訶般若波羅蜜多），播放星雲大師行狀影片、三寶頌，各界代表向星雲大師追思致敬。

佛光山宗委會主席心保和尚將代表致謝，接著讚師偈，惜別歌，大眾向星雲大師行三問訊禮，法眷向恩師真身頂禮九拜。典禮結束後，上午10時13分至10時25分移法體真身坐龕，10時25分星雲大師法體真身巡山。

星雲大師圓寂頌讚典禮後，將發引台南白河大仙寺「荼毘」（火化），預定13日近中午由佛光山出發，下午1時30分抵達大仙寺，下車後將引領星雲大師法體走到接棺處整隊，再步行進入火化場，約2時至2時30分進行荼毘儀式，推估作業時間約2至3小時，大約傍晚5時30分至6時返回佛光山，完成荼毗後星雲大師也將永久安葬佛光山萬壽園。

由於預估明天將有大量民眾參加星雲大師的圓寂讚頌典禮，市府將於周邊道路實施交通管制，其中興田路（佛光山路段）將管制車輛進入；省道台29線將封閉部分缺口禁止車輛迴轉。警察局將於路口派員疏導，維護交通安全與秩序。