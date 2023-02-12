2024年總統大選，藍綠由誰出戰也受到關注，其中國民黨提名人選仍未明確。針對2024人選，國民黨桃園市議員黃敬平透露，國民黨支持者和黨員的一句心聲，「不管是誰，不要再吵了，不要分裂，一定要團結」。

針對2024總統大選，黃敬平今(12日)在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，很多人看好新北市長侯友宜，侯友宜在新北市長選舉大贏46萬票多，就像旋風掃落葉，沒有辦法動搖他。

黃敬平透露，今天他跑行程時，國民黨支持者和基層黨員耳提面命要他轉達，去跟國民黨高層反映，「不管是誰，不要再吵了，不要分裂，一定要團結」。

黃敬平指出，國民黨如何凝聚黨內共識，在團結的前提下，支持者和黨員都說，不要再吵了，不要重蹈2019年到2020年的覆轍，吵來吵去、甚至互相對罵，以致大家都遍體鱗傷，不同心。也不要再像2019年初選結束之後，整個國民黨就快崩盤，2020年怎麼跟民進黨打。

黃敬平表示，支持者和黨員的心聲，就是希望國民黨此刻一定要團結。不管是誰，希望有一個最強的人選出來，大家團結力挺；不管是誰，只要能打敗民進黨，就是高手，也就有辦法拿回政權。