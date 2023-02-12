新北市長侯友宜11日邀請台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及基隆市長謝國樑參與平溪天燈節活動，同時宣布「基北北桃合作交流平台」成立，展現出基北北桃團結氣勢。對此，國民黨新北市議員葉元之今（12日）表示，2024選戰倒數，侯不僅團結北北基桃，同時也展現出國家領導人的氣勢，國民黨2024要推出最強的總統候選人。

葉元之表示，侯友宜確實是藍軍目前最強的總統候選人，侯更要持續保持熱度，同時將氣勢再提升，國民黨要團結才能勝選。

葉元之認為可以採「類初選」方式，仿效國民黨南投縣長初選模式，不一定要舉辦實質初選，而是提名前透過「全民調」方式找出最強、最適合代表國民黨的候選人。

他進一步說明，南投縣長初選模式就是設定好時間進行民調，勝出者獲得黨提名，失敗者要積極助選，國民黨2024要勝選，藍軍每一個人都有責任、更要全面備戰，不攻擊、不內耗，才能團結下架民進黨。

此外，針對近期國民黨立委初選問題，葉元之說，立委選舉就該開放讓所有有志者都加入初選，採全民調方式，在公平競爭的原則下，找出最強的候選人，力拼國會過半、藍營重返執政。