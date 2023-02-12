為協助地區失業者提升工作技能，協助其順利就業，勞動部金門就業中心(金門訓練教室)開辦「辦公室軟體應用技能班第01期」招生中，訓練費用全額由政府補助，即日起報名至2月23日止，預訂3月3日辦理甄試，歡迎有興趣的失業者踴躍參加，報名專線：082-311119轉8138或8133。

金門就業中心指出，「辦公室軟體應用技能班第01期」於該中心2樓多媒體教室上課，訓練期程自3月10日至6月30日止，全期訓練時數480小時，訓練費用全額由政府補助。並於訓練期間(6月中旬)輔導學員參與電腦軟體應用丙級檢定考試。完訓的學員就業展望為企業文宣／企劃助理人員、企業主管助理人員、行政作業人員、平面(網頁)設計助理人員、電腦美工人員等。

就業中心主任張哲銓表示，透過本訓練班次，甄試入選的學員可以瞭解企劃、行銷等基本知識與概念，熟悉雲端平台之應用、電腦文書處理操作、基礎網站建置及平面影像處理等技能，除提升個人辦公室行政庶務等作業相關技能，也將滿足企業用人條件需求。

就業中心提醒，想提升自我技能的失(待)業中民眾，請把握機會至「台灣就業通」網頁查詢參訓資格與線上報名，網頁路徑為：台灣就業通(首頁)＼找課程＼職前訓練_金門＼辦公室軟體應用技能(金門)第1期，或電洽金門就業中心(08)2311119轉8138、8133報名。