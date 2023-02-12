日本連鎖迴轉壽司店壽司郎日前遭高中生惡搞，影片在網路瘋傳，造成商譽受損，股價大跌。為了避免相同的慘案在台灣發生，高雄知名海鮮火鍋餐廳「釣客食堂」張貼宣言表示，只要手機有下載抖音APP就禁止進入店內用餐，引發熱議。臉書粉專「綠查錶」貼出綠營許淑華、梁文傑、林楚茵跳抖音舞的照片直酸「以後這三人吃飯很頭痛了」。另一粉專「小胖子的陽春麵」則指出，惡搞壽司郎的少年其實是用推特上傳影片。

釣客食堂日前在臉書粉專發文附圖表示：基於上次發生因拍攝抖音而到大型連鎖餐廳內用不衛生方式舔弄公共餐具，所以本店特印300張貼紙要給所有好朋友們！也宣佈即日起本店禁止任何抖音拍攝，及抖音網紅入內！以免發生亂舔情況。「還好我們的碗盤都一人一套！」

「注意！手機下載抖音禁止入內」的貼紙引發不少討論。綠查錶貼出民進黨台北市議員許淑華偕同陸委會副主委梁文傑、立委林楚茵等3人，2018年齊跳抖音舞的臉書畫面截圖，直酸「以後這三人吃飯很頭痛了」。直呼高雄就是暖：進去吃個飯還要檢查一下手機有沒有偷裝大逆不道的抖音App啊！到底是軟體的問題還是人的問題呀？

小胖子的陽春麵則改編「公司會議破窗哏圖」：會議上級說「日本少年在迴轉壽司惡作劇，就為了在網路上流傳影片」，職員A、B附和上級風向答腔：「都是發明抖音的錯」、「手機有裝抖音的禁止入店」，就只有職員C政治不正確地說出真相：日本少年上傳影片是用「推特」喔！職員C與怒目而視的上級對視片刻，隨即被破窗丟了出去。他直言，真以為其他社群平台沒有傻子？建立越多平台只是方便越多傻子表演傻子。

網友說「這群塔綠班已經變成他們當年討厭的樣子了，嘴巴說尊重創意設計，看看現在對台北的花燈民間作品是什麼嘴臉？現在把壽司郎事件的錯歸咎給TikTok，跟當年說動漫網路遊戲會造成小孩暴力傾向一樣」、「吃個東西都要開始被檢查手機了？現在是連業者都要變成小警總了？」