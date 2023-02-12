女星曾沛慈畢業於北一女中，早年參加星光大道歌唱節目拿下第六名成績畢業，之後轉演出戲劇《終極三國》，頂著俏麗短髮出演孫尚香一角，令許多人印象深刻。近年她影歌雙棲，傳出被人氣節目《乘風破浪的姐姐》第四季邀請，對此曾沛慈親自回答網路謠言，引起許多網友討論。

大陸人氣節目《乘風破浪的姐姐》會邀請多位女藝人參與，嘉賓有演員、歌手、主持人等，並在節目中組隊表演，比賽中會逐一淘汰嘉賓，最終僅有幾位能獲得勝利，第三季中台灣成員王心凌參加節目後，人氣再次翻紅，在大陸獲得許多粉絲支持。網路上近日流出第四季的嘉賓名單，有國際天后艾薇兒、歌手梁靜茹、台灣方面找了林依晨、徐懷鈺、謝依霖、A-Lin等女星，其中卻是曾沛慈引起大陸網友熱議。

由曾沛慈主演的《終極三國》和《終極一班2》除了在台灣圈粉無數，在大陸也獲得許多年輕人的喜愛，《乘風破浪的姐姐》第四季名單流出後，表格上曾沛慈的狀況是三次面試通過，有博主貼出曾沛慈的照片並發文：「看到浪姐4的名單裡有曾沛慈，如果沛慈真的來浪姐，你希望她首舞台唱哪首歌？有幫幫唱的話，希望她請誰來？」沒想到曾沛慈親自在底下留言：「我是很想去…但我沒有收到面試通知啊」，打臉了網傳消息。

曾沛慈否認參加該節目。（圖／微博）

許多大陸粉絲看到曾沛慈澄清不會去《乘風破浪的姐姐》，紛紛標記節目組的官方帳號，喊話：「這不安排一波？」、「真的希望妳可以來」、「快點邀請我姐」、「姐妳來內地開演唱會吧，真的很想見妳，很想為妳花錢」。