「歌神」張學友近日推出新歌《日出時讓街燈安睡》獨唱版，也預告今年會辦巡迴演唱會，令全球歌迷興奮又期待。他昨（11日）跟星友劉嘉玲碰面，兩人互相鬥嘴，他先調侃劉嘉玲不適合唱歌，被對方反虧「演戲不適合你」，張學友用一句話自嘲，展現過人的高EQ。

劉嘉玲11日下午在臉書PO與張學友的合照，分享兩人合唱完《你最珍貴》的對話，張學友先吐槽劉嘉玲：「你玩玩就好，唱歌不適合你」，劉嘉玲馬上回嘴：「你唱歌好啦，演戲不適合你」，張學友非但沒繼續虧劉嘉玲，還幽默地自嘲：「是呀，我知道，所以我放棄拍戲囉，不過除了喜劇，我適合演喜劇，哈哈。」

照片中，張學友頂著棒球帽，鬢角、鬍子都發白，眼尾也多出好幾條細紋，整個人散發熟男魅力，而劉嘉玲化著精緻的妝容，皮膚白皙透亮，幾乎找不到歲月的痕跡。

女星寇乃馨留言直呼：「哇哇哇好棒的組合～夢幻美聲～」其餘網友也誇讚兩位：「之前聽過劉小姐唱歌，好有感情呀，人靚聲甜果種」、「不會呀我覺得歌神演戲也出神入化呀」、「其實，歌神演戲好好看，只是被唱歌的威名掩蓋了！」、「歌神的洪七公角色真的令人難忘」、「歌跟戲一樣神」。

張學友是香港樂壇「四大天王」之一，唱片的銷量曾超過瑪丹娜、布魯斯·斯普林斯汀，僅次於麥可·傑克森，也有演過破70部電影，曾獲得金像獎最佳男配角、金馬獎最佳男配角以及印度國際電影節影帝。

劉嘉玲演技出色、戲路寬廣，已獲得金雞百花電影節、金像獎影后肯定，也多次入圍最佳女配角獎，早期也有出過3張專輯，主持領域也有涉獵，可說是多才多藝。