由於鋒面通過，明（13）日北部、東半部天氣逐漸轉為局部短暫陣雨，下午起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部開始轉冷。氣象局表示，由於冷空氣持續影響，中部以北、東半部天氣都偏冷，直到周五（17日）冷氣團減弱，各地氣溫才回升。另外周六（18日）、下周日（19日）中部以北地區、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度

氣象局預測未來降雨趨勢。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天迎風面的北部、東半部雲量增多，逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣；溫度方面，清晨中部以北低溫約16、17度，其他地方約19至21度，北部及宜花白天高溫約25度左右，中南部及台東高溫仍有29至31度，南部近山區可達31度以上，中南部日夜溫差稍大，下午起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部開始轉冷，南北溫差擴大。

氣象局分析一周天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局提醒，由於大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，周二（14日）和周三（15日）北部、東半部、中南部山區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區雲量增加，周二至周三清晨中部平地亦有零星短暫雨；周四（16日）起降雨趨緩，僅東半部地區及大台北山區有局部短暫雨。期間中部以北及東半部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，周四夜間易有輻射冷卻，空曠地區再低2到3度。

周五至下周日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團減弱，僅東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他多雲到晴，各地氣溫回升，早晚天氣仍偏冷；下周一（20日）東北季風增強，下周二（21日）、下周三（22日）東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部及東北部天氣轉涼。