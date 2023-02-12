「寒冬圍爐‧千人饗宴」12日傍晚在社頭果菜市場席開300桌，超過500位志工在現場忙碌，招待中彰投超過3000名寒士，傍晚天氣冷颼颼，但場內數千人圍坐圓桌，一邊用餐一邊欣賞臺上演出，還有抽獎，熱鬧滾滾。
今年活動整合至由張雪如擔任董事長的快樂天堂基金會下辦理，有30個社福團體、超過500名志工參與服務，將彰化、台中、南投三個縣市的街友、獨居老人、低收與身障者、育幼院及邊緣戶等齊聚再一起，讓他們感受社會各界的溫暖。
主辦單位還準備大賣場提貨卷、各式各樣可禦寒的毛帽、手套、圍巾和玩具玩偶等，要送給每一戶家庭。彰化縣長王惠美也現身會場，她說相當感謝張雪如議員籌辦，她長期對於弱勢、婦女關懷相當透徹，成立基金會後能持續幫助更多人，非常肯定並感謝。
張雪如感慨說，每年湧入排隊的民眾越來越多，從第一年150桌、180桌、200桌，到現在的300桌，吃團圓飯對一般家庭來說在平常不過，但對這些人來說就像遙不可及的夢想，這裡就像他們的家一樣，每年期待這樣的盛會。
「愛就是在別人身上，看見自己的責任」，張雪如強調，這不僅是一餐熱騰騰的飯，還有上百志工、善心人士的愛，很感謝每年不離不棄的贊助單位，更感謝許多善心的民衆，未來也會持續努力辦下去。
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