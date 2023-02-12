台灣搜救隊今（12）在台灣時間下午5時40分撤離土耳其，結束階段性任務，全隊130人、5犬列隊向災區致敬並高舉台灣國旗。（消防署提供）

台灣搜救隊今（12）在台灣時間下午5時40分撤離土耳其，結束階段性任務，全隊130人、5犬列隊向災區致敬並高舉台灣國旗。（消防署提供）

台灣搜救隊今（12）在台灣時間下午5時40分撤離土耳其，結束階段性任務，全隊130人、5犬離去前列隊向災區致敬並高舉台灣國旗，現場畫面曝光，整批隊伍稍息立正後，由指揮官帶頭向土耳其國土敬禮，隨後分批搭接駁車往阿德亞曼機場，宣告搜救任務結束，全隊預計15日下午3時抵國門。

土耳其與敘利亞6日發生強震，死傷人數持續攀升，逾2.2萬人罹難，台灣搜救隊也前往土耳其救援，10日耗時19.5個小時，救出一名受困女子。由於已過黃金救援72小時，消防署表示，台灣搜救隊指揮官經通盤考量後，預定於當地時間2月12日上午進行撤離，預計14日晚間抵達伊斯坦堡機場，搭乘長榮航空專機，全隊將於台灣時間15日下午3時返抵國門。

消防署表示，土耳其地震發生至今已逾120小時，土耳其政府已開始派遣重機械大量進入現場進行開挖作業，現場環境惡劣，搜救作業已無法進行。土耳其當地政府已接管分區協調中心（SCC1），災區進入全面開挖階段，而土耳其當地AKUT搜救隊已經決定於2月11日下午撤離，搜救任務告一段落。

內政部長林右昌表示，搜救隊指揮官經通盤考量後，預定於當地時間2月12日上午進行撤離，並預計2月14日晚間抵達伊斯坦堡機場，搭乘長榮航空專機，全隊將於台灣時間15日下午3時返抵國門。