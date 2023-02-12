補進前金手套外野手派羅塔（David Peralta）後，國聯豪門道奇持續增加戰力，再簽下前明星終結者A.瑞耶斯（Alex Reyes），這份合約只有1年期限，2024年有球團選項，道奇能決定是否繼續延長A.瑞耶斯的合約，加上附帶激烈獎金，對於兩方都有好處。

A.瑞耶斯在2013年以國際自由球員身分加入紅雀，但生涯卻始終與傷痛為伍，只有在2021年繳出完整賽季，作為紅雀的守護神，A.瑞耶斯當年出賽69場比賽，拿下10勝8負的戰績，另有29次救援成功及3.24防禦率，該年A.瑞耶斯在明星賽前的成績嚇嚇叫，20次救援機會全數拿下，防禦率僅1.52，也入選了全明星賽，只是參與年度盛會後的A.瑞耶斯，回到母隊卻徹底走鐘，明星賽後的防禦率來到5.52，吞下多達5次的救援失敗，季末遭拔除守護神的職位。

健康時的A.瑞耶斯沉球均速來到97.0英里，經常製造大量滾地球，搭配變化幅度驚人、使用率來到27.9%的滑球，就足以殺翻眾多打者，但A.瑞耶斯隨後因為肩傷錯過了2022年賽季，可能也將缺席今年上半段的賽程。

不過道奇牛棚人手充足，維西亞（Alex Vesia）、菲利浦斯（Evan Phillips）及葛雷特洛（Brusdar Graterol）都在聯盟投出一定成績，球隊能夠耐心等待A.瑞耶斯療傷，並期待他在下半季重拾身手，幫助道奇挑戰2023年世界大賽冠軍。