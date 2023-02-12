桃園市立圖書館新總館座落在藝文廣場，有最美圖書館之稱，啟用至今人潮絡繹不絕，但新總館卻飽受風波爭議，館長姚敦明也連帶淪為箭靶，市府傳出明天人事異動，館長一職將由曾擔任過圖書館館長、現任新聞處副處長唐連成回任。

桃園市立圖書館新總館開館前便爭議不斷，選前時期接連遭議員爆料，營運廠商私自更換電影院棟協力廠商、新增夾層建置美食街，開館後爭議仍未停歇，至今地下停車場尚未開放給民眾使用，電影院營運日期也遙遙無期，屢遭非議。

面對這些爭議，姚敦明首當其衝，市府人士證實13日將人事異動，姚敦明調任環保局專門委員，館長一職由曾任圖書館館長、現任新聞處副處長唐連成回鍋，新聞處副處長則由環保局專門委員蘇振昇接任。

市府人士指出，唐連成曾任圖書館館長，在圖書館營運方面有著豐富經驗，相信他能持續提升桃園的文化與閱讀環境。將接任新聞處副處長的蘇振昇，過去在環保局擔任稽查員時，揪出偽造空氣汙染數據的廠商，成功追繳近9億元巨額空汙防制費，因查緝有功獲頒公務人員最高榮譽「公務人員傑出貢獻獎」。

市府人士說，此次人事安排是希望藉由跨單位的思維，讓市府許多橫向聯繫溝通宣傳，以及輿情反應達到綜效。此外，市府人士更強調，事務官是公部門的重要骨幹，桃園市長張善政非常重視優秀事務官的歷練與晉升，未來也會有計畫性的培訓公務員，讓晉升與輪調管道順暢且健全，為桃園市政府打造最專業且優質的行政團隊。