一名網友發現路邊一輛機車掛著牌子寫「祝你2023每天出門都被車撞」，原以為車主遭人詛咒，結果仔細看牌子旁邊小字寫「割我機車坐墊那位X人」、「車主慶賀」，下方還有坐墊遭割破照片，原來是車主不滿遭人割坐墊，才會做此事，網友笑說「猛一看以為是在罵車主」、「既然是恐嚇，也把重點放大跟注重排版吧」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一輛機車的龍頭被掛上一張牌子，上頭寫著「祝你2023每天出門都被車撞」，原以為他人詛咒機車車主，但仔細一看牌子兩旁的字寫著「割我機車坐墊那位X人」、「車主慶賀」，而牌子下方還有一張該機車原先遭割破坐墊的照片。

一輛機車掛著牌子寫「祝你2023每天出門都被車撞」，原以為機車車主遭人詛咒，結果仔細看牌子旁邊的小字寫「割我機車坐墊那位X人」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

不少網友乍看照片以為是他人在機車上放牌子、詛咒車主，但其實真相是該車主不滿機車坐墊遭他人割破，因此放牌子罵對方；其他網友留言「欸不是『割我坐墊的那個賤人』要寫大一點 我剛一度以為車主被詛咒」、「猛一看以為是在罵車主」、「既然是恐嚇，也把重點放大跟注重排版吧，不然我以為是在詛咒機車車主」、「笑死，還以為掛牌這是寫來詛咒車主的」。

也有網友留言「跟我一樣，之前車子停路邊後照鏡被撞壞、人跑了，我也心裡千萬個祝福他眼睛痛」、「有的時候是野貓野狗破壞的」、「會不會是附近換椅墊的沒生意」、「板子還特地客製蠻細心的」。