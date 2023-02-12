台北市政府長年與台北市二二八協會、台灣國家聯盟合辦二二八紀念活動，但隨新市長蔣萬安上任，其「蔣家後代」的背景備受爭議；獨派團體台灣國家聯盟率先開第一槍，宣布中斷與北市府合辦二二八紀念活動，將獨自在自由廣場舉辦，台灣國家聯盟主任李邦孚表示，「只要蔣萬安還是市長的一天，就不可能一起舉辦。」

對此，北市府發言人羅旺哲表示，此為蔣市長非常關心的議題，會持續請文化局安排相關規劃，持續用心傾聽、坦然面對家屬，在市政層次上，北市府能做的事，絕不迴避。

李邦孚表示，台灣國家聯盟在蔣萬安當選的那刻起，就已經決定不會再和市府合辦二二八紀念活動，因為多數受害家屬均無法容忍與加害者後代齊聚一堂，因此台灣國家聯盟今年將自行於自由廣場舉辦紀念會，將不理會蔣萬安相關態度、發言，也不提出任何訴求，以冷處理方式面對蔣家後代的新科市長。

其實前市長柯文哲2021年曾邀請前總統馬英九出席時，也讓台灣國家聯盟相當不滿，憤而退出協辦單位。李邦孚說，許多受害家屬從蔣萬安當選後就一再表達不願跟北市府合辦二二八紀念活動，因此在今年初就已經跟北市府講白，「只要蔣萬安還是市長的一天，就不可能一起舉辦紀念活動。」而北市府也未再出面溝通。

今年台北市二二八紀念活動由北市府主辦、台北二二八協會協辦，根據市府規畫，2月28日下午2時至3時將在二二八和平公園二二八紀念碑廣場舉辦，過程包含由光復愛樂合唱團的追思合唱、二二八家屬獻樂、司儀帶領全體出席默哀者祝禱一分鐘，以及蔣萬安與二二八家屬代表獻花致敬，隨後再由家屬致詞、貴賓代表致詞，最後才安排蔣萬安致詞。