從事傳產業的賴建旺，來自農村的貧困家庭，特別明白庄腳囝仔生活與資源的不足，賴建旺太太林惠貞同樣支持家扶弱勢兒。(彰化家扶提供／吳建輝彰化傳真)

長期關注海內外社會救助，有「長腿叔叔」美譽的賴建旺，常常與太太到史瓦帝尼、吉爾吉斯及柬埔寨等國家，認養孩童，還協助蓋廁所、學校，而國內更長期捐助家扶兒，12日接下彰化家扶永久認養人會長乙職，將投入更多資源，幫助家扶兒。

只要有家扶的地方，就能看到賴建旺與太太林惠貞的身影，他們長期關注支持家扶弱勢兒少，只要家扶舉辦募款，賴建旺二話不說，都會霸氣跳出來捐助，如今接下彰化家扶第36屆永久認養人會長職務，勢必造福更多家扶兒。

交接典禮場面熱鬧溫馨，現場超過300位來自各地的善心人士齊聚，現任會長陳秀美將會長乙職傳遞給新上任的會長賴建旺，兩人還互相尬舞，讓活動現場氣氛嗨到最高點。

從事傳產業的賴建旺，來自農村的貧困家庭，特別明白庄腳囝仔生活與資源的不足，因此更能夠體會弱勢家庭家長的辛苦；賴建旺太太林惠貞同樣支持家扶弱勢兒，當天還募集到80萬元，全數捐出栽培與照顧家扶孩子們。

賴建旺說，站著曾經受家扶幫助的孩童，長大後回饋社會讓愛永續，讓他更堅定地投入扶幼的工作，而她的孩子們看見他幫助弱勢兒童後，索性也加入家扶行列，全家人投入社會關懷服務，幫助更多需要幫助的地方，以及彰化的家扶兒。

彰化家扶主任王震光表示，期許新任會長賴建旺，在接下這份神聖的任務後，能持續帶動社會發揮愛與善良的心，關心與幫忙家扶兒。也感謝秀美位長過去一年的付出，未來希望大家一起努力，投資家扶兒，共創無窮世代。