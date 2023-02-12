盧淑儀1992年參加香港小姐選美，憑藉明豔的外型順利摘下后冠，之後她進入演藝圈主持綜藝節目，並拍攝電影，事業前景一片光明；她與歌手李克勤在港姐競選活動中認識，兩人迅速墜入愛河，交往後盧淑儀為了李克勤自願退出娛樂圈，婚後就在家相夫教子，近日李克勤曬出一張與好友聚會的照片，意外曝光盧淑儀的真實狀態。

李克勤的妻子盧淑儀是1992年的香港小姐冠軍，當選香港小姐後不久就和李克勤相戀，1993年卸任香港小姐後就退出演藝圈，默默支持李克勤的事業，就算李克勤事業低谷期仍不離不棄，李克勤曾以女友為題材寫過多首情歌，是外人眼中的神仙眷侶。兩人於2006年結婚，當時劉德華擔任婚禮伴郎，女星蔡少芬則是姐妹團之一。

李克勤與盧淑儀結婚後誕下兩個寶貝兒子，盧淑儀則專心在家相夫教子，很少曝光在大眾面前，就連她的社群帳號都很少更新，最後一次更新還是在去年9月中，夫妻倆生活相當低調；近日李克勤在微博曬出足球隊聚餐「今晚校長射進了三球，厲害」，同時標記譚詠麟的帳號，在場眾人紛紛比出3的手勢，盧淑儀是合照內唯一女生，她穿著紫色上衣，一頭長髮披肩氣質優雅，看起來保養得非常好，完全看不出來快要50歲。

李克勤曬出與好友的聚餐合照。（圖／李克勤微博）

李克勤坐在盧淑儀身邊，一旁還有譚詠麟，氣氛十分融洽，譚詠麟更在貼文下方回應：「失禮！失禮！」有眼尖粉絲注意到盧淑儀手腕上戴著和李克勤一樣的錶，兩人無名指都戴著婚戒，可見感情十分恩愛。