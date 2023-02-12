2024總統候選人仍在醞釀中，但針對台灣眼前要解決的問題，臉書粉專「工程師看政治」指出，包括台積電掏空案、對美軍購，及踏上烏克蘭後塵等美式操作，還有電價、高鐵南延與東延等，有好幾兆的錢在燒，是目前國家最大的危機。下一個總統必須對美踩煞車，不再無條件答應任何要求；跟中國要從放話變成對話，讓兩岸和緩；老老實實啟用／延役核一二三四，停止無自償能力的高鐵工程，觀念正確才有資格當總統。

工程師看政治11日在臉書發文表示，隨著時間逼近，總統由誰出來選，會漸漸收斂，不過，回過頭來，先來看看眼前有多少災難，有多少問題要解決？首先，過去六年，以抗中為名，美國從台灣撈走太多，單單台積電的先進製程被搬走，就是一兆投資金額的損失，一起被帶走的，還有相關的供應鏈，以及1～2000名工程師與家庭，這是一個世代＋天文數字的經濟災難，是近二十年來最大，但無法可治的掏空案。

除此以外，還有上看GDP3％的軍購、火山佈雷系統、25年250億美元的天然氣採購合約、1400億的波音飛機、無條件的萊豬、輪胎+鋼+鋁的高額關稅，以及斐洛西硬飛來台造成的演習與經濟傷害等等，罄竹難書，數都數不完。名目上的敵國是對岸，但實際上在削弱我們的人，卻在太平洋的彼岸，一天又一天，我們日漸踏上烏克蘭的後塵，以民主為名的美式操作，是目前國家最大的危機。

再來是能源問題，原來預期從2025年起，每年會有2500億的電價損失，但它因俄烏戰爭而提早到來，台電在去年已經虧損2600億，今年預計也差不多，錢就這樣無聲無息的蒸發掉。高鐵南延與東延，又是一筆十年2000億的災難。以上隨便加一加，就有好幾兆的錢在燒，財務災害不會自行在空氣中消散，一定會間接造成很多社會問題，之所以少子化、詐騙、低薪、失業、自殺、高房價、物價上漲，跟大型政治災難必有關係。

「黨不停在上層破壞國家，底層的我們不可能不受害。」工程師強調，所以下一個總統人選，必須有對策解決以上所有問題，做法也很簡單，一是對美踩煞車，不再無條件答應任何要求，二是跟中國要從放話變成對話，讓兩岸和緩，這樣國家災難就可以少掉一半，我們也不用擔心成為第二個烏克蘭。

三是阻止又貴又難用，而且大量破壞環境的風光發電，老老實實啟用/延役核一二三四，這樣可以再減掉近一半的災難。四是停止無自償能力的高鐵工程，先回頭思考北中南東的國土規劃，把各區地位訂出來，把經濟需求拉上來，再來談高鐵延伸。工程師直言，誰的觀念正確，誰能解決這些問題，誰才有資格當總統。