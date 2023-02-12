一名女網友說她日前與男友、朋友玩真心話大冒險，朋友問她與男友「男友（嘿咻）能多久」，男友偷偷比「3」手勢，她卻大喊3分鐘，事後男友非常不爽，但她回應「可是有時候你沒一分鐘就結束了，我又不是很喜歡做，我又不在意」，男友馬上暴怒把她筆電摔爛離開，讓她超錯愕。

該女網友在Dcard發文，她日前與男友、一群朋友出門旅遊，晚上喝酒聊天時玩真心話大冒險，原本都很保守，喝酒過後尺度越來越大，某輪遊戲她與男友都輸，朋友就問他們「男友（嘿咻）能多久」，男友當時偷偷比「3」手勢，2人同時說，她喊出3分鐘，男友喊30分鐘，男友就遭眾人嘲笑，被說謊報要罰喝酒體罰，男友之後的行程心情都很差，對她說話也很酸。

該女網友說，後來回家後她主動向男友撒嬌，男友則罵她應該把時間說久一點，稱她讓男友很沒面子，她回應「可是有時候你沒一分鐘就結束了，我又不是很喜歡做，我又不在意，你比『3』我以為報3分鐘也算久了啊」，沒想到男友聽完推了她，並把她父親新買給她的筆電摔爛離開。

其他網友留言「動手、摔東西就是錯！男生多少會愛面子沒錯，但是你男友真的太小氣了吧」、「電腦一定要叫他賠，還有他不只是時間短，他情緒管理都有問題」、「我覺得就算男友真的有早洩的情況，但男人終究愛面子」。