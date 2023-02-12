美式賣場好市多提供許多人氣商品，手腳太慢可能就買不到，但也有網友買了烤箱烹飪食物，幾周後發現特價直接打了8折，讓她覺得自己買貴了很扼腕，結果釣出內行分享1招解套，可直接到服務台反映「退差價」，但要留意一些條件。

一名網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，前幾周購入一台烤箱，不管是烤麵包還是烤豬腳都很滿意，不過原價2999元的烤箱，近日卻特價每台折600元，優惠價讓原PO有點介意，笑說有拿回去退貨的衝動。

貼文一出引起網友熱議，討論起電器使用後應該不能退貨，「再買兩台攤平」、「他都說已經不錯用了，表示用過了還可以退嗎？」、「澳洲團的成員嗎？哈哈哈哈哈」、「美國30天內可以退差價，台灣沒試過」。

不過有內行人出面分享，可以直接退差價的方法，「去服務台，他會把差價給你」、「可以，東西不用搬回去」、「90天內都可以，這是會員權益，不是奧客」、「90天內可以退價差，唯一一個條件就是貨架上還有這個產品未被銷罄，這樣才有辦法做銷退」、「之前好市多員工教的：再買一台，然後推掉之前的購物記錄」。