新北市長侯友宜被視為國民黨挑戰大位的強力人選，侯友宜都以「好好做事」回應。根據關鍵調查有限公司在臉書公布的最新民調顯示，高達74.8%的新北市民，滿意侯友宜的施政表現。

根據關鍵調查有限公司在臉書粉專公布的最新民調，新北市民對新北市長侯友宜上任以來的施政表現滿意度，74.8%表示滿意（21.8%非常滿意、53.0%還算滿意），10.2%表示不滿意（6.4%不太滿意、3.8%非常不滿意），另有15.0%無明確意見。

再從該民調進行交叉分析，市議員第11選區（85.3%）表示滿意的比例較高，市議員第2選區（15.0%）表示不滿意的比例較高；另外，以60歲以上（78.7%）表示滿意的比例也較高。而在政黨認同部分，不論任何政黨皆以滿意的比例較高。

該民調的執行單位與經費來源皆為關鍵調查有限公司，針對在戶籍地在新北市且年滿20歲者於1月31日-2月4日晚上18點30分至22點、2月5日下午14點至17點30分，透過市內電話進行調查。有效樣本734人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.6個百分點之內。