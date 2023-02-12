民進黨主席賴清德，12日到南投力挺立委補選候選人蔡培慧，他呼籲選民支持「嫁給南投，為南投打拚」的蔡培慧；他並質疑國民黨候選人林明溱參選立委，不是為南投，也不是為國民黨，而是為他的兒子鋪路。

賴清德到南投輔選馬不停蹄，白天陪蔡培慧到受興宮等3間宮廟參拜，晚上參加醫師、牙醫師、律師、會計師、中醫師及建築師等六師後援會成立大會。賴清德指出，六師是社會良心，也是穩定社會的力量，願意站出來挺蔡培慧，讓他很感動，「六師相挺，培慧會贏」。

賴清德指出，蔡培慧過去曾爭取經費整修國小禮堂，但縣政府卻說沒有配合款不做，縣府這種態度，前縣長林明溱還要選立委嗎？

賴清德表示，蔡培慧苦讀到台灣大學取得農業博士後，在大學任教，如果要過好生活就留在台北，但在921大地震隔天，她就決定回來南投肩負起重建工作，為南投犧牲奉獻，甚至因為表現好，蔡英文總統提名她擔任不分區立委，培慧在立院也是評鑑第1名，蔡總統要留培慧擔任第2任不分區立委，但她決定參選域立委，就是要和大家一起為南投打拚。

賴清德表示，其他縣市在進步、發展，但就是看不出南投有什麼發展的地方，不是說天然資源比別人欠缺，也不是鄉親沒有比別人拚，最主要是選出來縣長、立委，在這幾年沒有好好發揮應該有的功能；南投要進步，立委補選一定要選出好人才，讓有理想、有心為南投的蔡培慧當選。

賴清德指出，有人說林明溱出來選立委不是他本身願意的，他自己也宣布過不選，有講法說是為了他的兒子，父母疼小孩是天性，但是「寵豬舉灶，寵子不孝」，大家對於林明溱買房子給兒子的錢從哪裡來？對於他原本說不選卻又出來選，會有智慧去判斷。

賴清德強調，林明溱已經做很久了，過去大家也給他那麼多機會，如果有什麼樣計畫，應該也都做完了，所以要給年輕人做看看，讓蔡培慧為南投爭一口氣。