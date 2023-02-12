《眼球中央電視台》主播也是Youtuber的視網膜（陳子見），近期赴日本旅遊，時常在社群分享在當地的所見所聞。他最近朝聖知名拉麵店期間限定的「草莓蛋糕拉麵」，攪拌的過程感到百感交集，但品嚐後發現「味道居然沒有不好！」

視網膜今（12日）在社群PO朝聖日本大阪中華拉麵店「フラン軒」的照片，驚呼：「要不要再確定一下，草莓蛋糕就這樣丟進拉麵，肉眼看到還是覺得很不可思議。」他特寫草莓蛋糕拉麵，整塊草莓蛋糕真的放在橘紅色的湯頭中，旁邊還有叉燒肉、豆芽菜和拉麵，看起來十分違和，視網膜再度驚訝一次：「真的就是血淋淋的一個草莓蛋糕。」

視網膜慢慢把草莓蛋糕拌入拉麵，坦言心中百感交集，拌好後，他皺著眉頭吃了一口，沉默數秒後意外地說：「還不錯耶！」討厭香菜的視網膜，還開玩笑說，以後大腸麵線和貢丸湯都加草莓蛋糕，味道比加香菜更好。

視網膜描述草莓蛋糕拉麵的口感，「我覺得這個吃起來不可怕，草莓蛋糕的味道其實不搶戲，反而把拉麵湯頭的味道弄得很…神奇。（稱讚意味）雖然我知道大家看文字是不會被說服的。」男星炎亞綸直接回：「不可能！香菜遠比這種邪門歪道正確」被視網膜吐槽：「你好吵」。

一名網友留言否決：「真的看到還是很衝擊，我不行」，視網膜貼出店外的照片，回應：「沒關係他們排隊的人很多生意很好。」男星柳丁哥哥則笑說：「反正最後都是去到胃裡面了」視網膜幽默地回：「沒錯歡迎加入邪教。」

フラン軒拉麵店去年勇敢推出創新餐點「霜淇淋拉麵」，把整支霜淇淋加入拉麵，當時就引發熱烈的討論；今年1月他們搭上草莓季，再推草莓蛋糕拉麵，吸引不少饕客一探究竟。