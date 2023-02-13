近年各國國會議員造訪立法院人數與次數明顯增多，國會外交更顯重要。立法院長游錫堃表示，期盼藉由修正立法院組織法，增設國際事務處；立院人士亦指出，國會能更彈性協助拓展與各國的外交情誼，比照各國國會成立國際事務處，有其迫切需要。

國會外交近年已成台灣拓展外交工作重要環節。繼2020年捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪台時前往立法院議場演講，立法院也決定邀請訪台的捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）於3月28日至立法院議場發表演講。

此外，立法院2022年各黨團立委共同打拚國會議員交流部分，單是去年即有美國、日本、法國、瑞典、立陶宛、斯洛伐克、德國及捷克等8個國家及歐洲議會，合計246名國會議員到訪。

游錫堃此前接受中央社記者專訪時表示，隨著國會外交的展開，立法院目前僅秘書處負責外賓接待事宜，且對立委自行推動的國會外交需求，因囿於人力，幫助甚少；因此，他期盼藉由修正立法院組織法，增設國際事務處，輔助立委推展國會外交。

就各國國會編制看，日本參議院、眾議院均設置專責外事的「國際部」，參議院編制42人、眾議院為26人；韓國國會設置國際局，下轄議會外交總括課、國際會議課、亞洲太平洋課及歐洲非洲課。

法國參議院設有國際關係暨禮賓司，人員編制22人，德國聯邦眾議院的國際關係司，職員約100人；再以捷克參議院為例，議長維特齊2020年訪台即由外交事務處負責，而捷克眾議院亦設外交關係處，負責外交政策及國際關係業務。

立院人士指出，面對中共持續打壓台灣外交空間，立院作為憲政最高民意機關，能更彈性協助拓展與各國的外交情誼，並透過與各國國會議員的交往互動，凝聚支持台灣的力量，進而穩固雙邊及多邊關係；比照各國國會成立國際事務處，有其迫切需要。

參與推動修法的民進黨立委黃世杰表示，過去立法院的非正式互訪行程較多，屬於聯誼性質，現在則是較正式的互訪；他以去年隨游錫堃赴歐訪問為例說，對方國會是正式邀請，雙方就要有對口單位，面對層級和正式程度的關係，以及工作內容有所改變，立院需要專責單位。