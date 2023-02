中國間諜氣球事件讓美中關係再度緊張,美國眾議院甫成立的美中戰略競爭特別委員會(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)正在商談派遣代表團訪問台灣,美國共和黨籍眾議員惠特曼(Rob Wittman)等人計劃將出訪台灣,並在台灣舉行聽證會,詳細行程還在討論中。

《日經亞洲評論》12日報導,美國眾議院新成立的美中戰略競爭特別委員會成員惠特曼表示,他與委員會其他成員正在探討訪問台灣,他們知道這會激怒中國大陸,但訪台是非常重要的事,需向大陸發出美國強烈支持台灣的訊號。

惠特曼還提到,代表團不排除在台灣舉辦聽證會,不過相關行程仍待討論。

一名美國國防高官表示,每次有國會代表團訪台,台灣周邊的軍事緊張就會升級,相信大陸為此做好準備,去年8月時任眾議院議長裴洛西訪台時,即使她的行程不是確定,共軍都能快速作出回應。

報導說,除了台灣,該委員會成員亦計劃在3月底出訪東南亞國家,行程可能包括日本,委員會將基於此行的發現,以及國會聽證會和一系列調查,撰寫一份有關中國的報告。

美中戰略競爭特別委員會預計本月底開始運作,儘管這個委員會沒有批准法律權力,但可以在國家安全、經濟和人權議題上審查中國共產黨,並向眾議院其他委員會提交對中政策建議。

報導說,眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)曾向媒體表示他打算追隨前任民主黨籍議長裴洛西的腳步訪台,並強調:「我不認為中國可以命令我能去哪裡。」此外,眾議院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)也計畫這個春天率領跨黨派代表團訪台,「主席無疑正計畫亞洲行,目標在增強與印太重要夥伴的聯盟關係,並且可望到訪台灣。」

