寒假倒數幾個小時就要結束，許多家長們紛紛在為孩子進行開學準備。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金今（12）日分享開學日最讓人崩潰的9大事項，像是小朋友趕寫作業、媽媽在超商排隊影印、媽媽現在要去小北百貨採買…等，貼文曝光後讓許多爸媽直呼有共鳴。

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文表示，「明天開學日，哪一件事最讓人崩潰？」同時他洋洋灑灑的列出範例，包括小朋友今天才在趕寫作業、媽媽在便利商店排隊影印、媽媽現在要去小北百貨、在書包裡找到別人的作業簿、在書包裡找到沒洗的便當盒、在書包裡找到發霉的麵包等。

陳志金除了提出6樣答案，同時也從網友們的答案選出3項最讓人崩潰的事蹟，包括小孩確診了、小孩鞋子現在才發現穿不下、生父永遠不在狀況內。

對此，許多網友們紛紛回應，「以為只有3項作業！早早就寫完了，開心玩整個寒假，今晚才發現總共作業有5項」、「小北百貨應該是要在睡覺前才說明天要帶的東西沒買到吧」、「曾經暑假過了一個多月，在我兒子書包發現發霉的橘子！從此以後放長假第一件事叫兒子把書包的東西該丟的丟，書包立刻馬上洗乾淨！」、「在書包找到沒洗的便當盒，而且不是自己孩子的」。