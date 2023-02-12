美國國會預算辦公室(Congressional Budget Office,CBO)的檢討報告稱，目前美國海軍的F/A-18E/F 超級大黃蜂戰機(SuperHornet)雖然任務出擊率高，但是耐用度卻不如其前身F/A-18C/D 大黃蜂戰機(Hornet)，也就是機體壽限較低。

軍事時報(MilitaryTimes)報導，根據CBO研究人員的調查，儘管F/A-18E/F超級大黃蜂的任務能力高於大黃蜂，但是隨著時間的推移，大黃蜂戰機體的耐用程度較佳。

F/A-18E/F超級大黃蜂是F/A-18C/D戰機的放大版，體型增加25%，引擎推力也增加，載彈量、作戰半徑也更大。1998年，F/A-18E/F正式服役，陸續取代大黃蜂戰機。但是在2000 年代中後期，也就是超級大黃蜂服役大約10年後，它的妥善率大約41%，相比之下，服役10年後的大黃蜂戰機妥善率大約59%。

海軍表示，造成這種差異的因素有很多，包括作戰頻率不同，在F/A-18C/D大黃蜂的時代，航空母艦有多種戰機分工合作，而如今航艦甲板上僅有F/A-18E/F超級大黃蜂戰機，以及服役沒幾年的F-35C。其次，2000年之後的作戰時間比1990年代更長，頻繁的出擊，也使F/A-18E的鋁合金機身腐蝕程度更高。

橫向比較來看，2014 年，超級大黃蜂戰機的妥善率降至 43%，其他海軍飛機的平均妥善率為 58%。但是近年來這一差距已經開始縮小，比如2020年，超級大黃蜂的妥善率42%，幾乎持平，而其他海軍飛機的妥善率為44%，也變得退步，顯然這問題並非只存在於超級大黃蜂戰機。

報告還發現，與空軍戰機相比，海軍戰機的妥善率較低，同齡的F/A-18E與空軍F-15E 打擊鷹戰機相比，F-15E要好的多。可能是由於空軍戰機不在海上運作，因此鹽蝕問題要輕很多。

既然超級大黃蜂戰機有妥善率的問題，報告提出幾種應變措施，比如改用新設計，更為耐用的的零件，替換現有零件，以提高可靠性、延長使用壽命；另外就是更勤於日常維護，保修工作要更注意。