國民黨團總召曾銘宗已連任兩屆國民黨不分區立委，依黨內規定，若無意外，2024將無法再被提名。他今天表示，不打算轉戰區域立委，準備漸漸退出政壇，若有機會就回金融界服務，剩餘任期將全力幫助國民黨重返執政、國會過半。

距離第10屆立委任期僅剩不到一年時間，根據國民黨規定，經國民黨提名當選不分區立委，以擔任一屆為原則，但有特殊貢獻且黨有需求者，可提名連任一屆。亦即，國民黨的不分區立委至多只能擔任兩屆。

現任國民黨立法院黨團總召曾銘宗已擔任兩屆不分區立委，對於未來規劃，曾銘宗接受中央社記者訪問時表示，他不打算轉戰區域立委，準備漸漸退出政壇。

曾銘宗指出，他過去是財經官員出身，從科員一直到金管會主委，未來有機會的話，可能回金融界服務，若無機會、就退休。未來在剩餘任期內，最重要的任務，就是替國民黨立委及總統候選人輔選，目標就是讓國民黨重返執政，且國會過半。

除曾銘宗外，包含國民黨不分區立委吳斯懷、廖婉汝、翁重鈞等人，也表態不會爭取連任，而李德維、游毓蘭等人則表示尊重國民黨的安排。

李德維指出，能否續任的決定權不在他自己，一切配合黨中央，就算黨中央要他去參戰台北市艱困選區的立委，他也義不容辭。

另外，國民黨不分區立委陳以信日前表示，他身為台南子弟，將返鄉參選2024台南區域立委，但要參選台南哪個區域仍在討論；他指出，希望從自身做起重回基層打拚，並呼籲更多黨內同志參選台南立委，希望2024年能在台南綠地插上第一隻藍旗。

國民黨不分區立委林文瑞正規劃投入雲林縣第一選舉區（海線選區）的區域立委選舉。林文瑞在2019年時就曾表態參選2020雲林海線選區的立委，但在國民黨中央協調下，禮讓前立委張嘉郡，但後來張嘉郡敗給現任的民進黨立委蘇治芬。（編輯：林克倫）1120212