佛光山13日將舉行「星雲大師圓寂讚頌典禮」，對岸欲組團前來弔唁，但部份人士因現職官員身份未獲准入境，國台辦控「由於民進黨當局阻擋，大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台」。國民黨立委王鴻薇12日在《週末大爆卦》節目直批，星雲法師生前常講三好：說好話、存好心、做好事，台灣可以把握這個契機，營造符合人道的民間交流，降低劍拔弩張的台海關係，為何蔡政府的政府高官卻沒有這樣的慈悲心跟智慧心呢？

「這一團沒有辦法成行，你去想想看這是多麼遺憾的事情！」王鴻薇表示，這次總處理的人就是鄭文燦，因為他有跳出來說明，說為什麼這一團有些人沒辦法成行，希望他們能再去核准。核准什麼啊？來的人第一個，是佛光山認可能接待的；第二個是團進團出，而且要定好什麼時間進來、出去，只能以弔唁星雲法師為唯一目的。這不是已經很單純了嗎？還要七阻八阻，所以變成什麼呢？變成政治性操作了。

王鴻薇提到，蔡政府還特別講說，那裡面有國台辦的官員、有統戰部的官員，所以這一團沒有辦法來，是因為你不要讓對方統戰？「我真的覺得夠了！」其實星雲法師過世，在現在兩岸關係這麼緊張的同時，會覺得這是不是法師的一個慈悲心？在這樣的因緣際會，讓兩岸有一個機會，出現一個民間性、人道性、宗教性的交流，不含政治的。星雲法師不是只有台灣，也不是只有兩岸，他是全世界的。

王鴻薇指出，台灣能不能把握這個契機，營造一個比較符合人道宗教慈悲的民間交流，降低劍拔弩張的台海關係？星雲法師有大智慧大慈悲，很可惜的，政府高官卻沒有大智慧大慈悲，如果有的話，讓這個團順利成行，讓大家知道，兩岸之間並沒有緊張到老死不相往來，也沒有緊張到我就是不讓你來。至少釋出一個訊息，就是兩岸之間還是有相當的和平交流的機會，不是很好嗎？

「很可惜的，今天蔡政府真的沒有大智慧，也沒有大慈悲。」王鴻薇直言，宗教是無國界的，如果這個時候還要搞政治的眉眉角角、你卡我卡，對於星雲法師一直講的三好：說好話、存好心、做好事，為什麼蔡政府的政府高官，卻沒辦法有這樣的慈悲心跟智慧心呢？