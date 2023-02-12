IMF：土耳其震後重建有助拉抬GDP 22:122023/02/12 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國際貨幣基金執行董事莫希丁（Mahmoud Mohieldin）指稱，上周強震對土耳其經濟造成重創不會像1999年如此嚴重。他還提到災後民間與公共部門重建，將有助GDP成長。迄今該地震已造成逾2.8萬人喪生。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世衛警告：土敘強震受災人口恐達2600萬 香港救援隊救出3名土耳其生還者 指揮官：感到鼓舞 高盛調升陸GDP增速至6.5％ #GDP #土耳其 #重建 #莫希 #IMF 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 T1聯盟》雲豹練球替土耳其災民默哀 艾夫伯格外傷心 12:322023/02/12 體育 強震發生後 土耳其逮捕48名趁亂打劫者 05:212023/02/12 國際 親戚20多人罹難！淡水「土耳其冰淇淋」老闆打回家哭了 09:442023/02/12 生活 16歲足球小將「遭活埋119hrs」奇蹟獲救 第1句話眾人笑了 10:162023/02/12 體育 「地表移動逾69公分」我福衛5號助土國救災拍到驚人影像 12:312023/02/12 生活 助土耳其度寒冬 慈濟首批愛心物資送抵土國 20:322023/02/12 生活 救援土耳其震災 別當外交突破宣傳 04:102023/02/12 時論廣場 新北投3億評估197件公有建物耐震度 這5處活動中心拆除重建 14:082023/02/12 生活 土耳其強震147小時過後 10歲小女孩奇蹟式獲救 22:382023/02/12 國際 為土耳其祈福 麗寶樂園渡假區摩天輪點燈 15:202023/02/12 生活 台灣的愛心 土耳其賑災捐款衝2.7億 04:102023/02/12 焦點新聞 影》土救災人員險遭活埋恐怖瞬間全錄！挖開磚頭「瓦礫堆狂瀉」 14:082023/02/12 國際 土耳其災區傳槍擊 德團體暫停搜救 12:542023/02/12 國際 檢討豆腐渣工程 土耳其發出113份建築逮捕令 18:582023/02/12 國際 土耳其、敘利亞強震傷亡慘重 屏東縣佛教會捐百萬賑災 19:292023/02/12 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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