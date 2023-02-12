國際貨幣基金執行董事莫希丁（Mahmoud Mohieldin）指稱，上周強震對土耳其經濟造成重創不會像1999年如此嚴重。他還提到災後民間與公共部門重建，將有助GDP成長。迄今該地震已造成逾2.8萬人喪生。