沙烏地阿拉伯IPO市場 重現生機 22:122023/02/12 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 沙烏地阿拉伯今年IPO市場很熱鬧！據該國資本市場管理局（CMA）的統計顯示，年初迄今已有23家公司獲得在證交所掛牌上市的許可，另外還有逾75件上市案正等待獲得核准。至於去年全年沙國只有49家企業上市，共籌得106.6億美元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東六堆祈福尖炮城 五溝熱鬧開炸 玻音先創玻璃振膜技術 原音重現再升級 C羅推動沙國瘋足球 #沙烏地阿拉伯 #IP #重現 #生機 #熱鬧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門熱鬧慶元宵 「變型者聯盟」踩街超吸睛 12:042023/02/06 生活 譜寫台灣咖啡故事 第二屆「城市沖煮賽」登場 16:172023/02/09 生活 高市萌兔隊長延展至12日 左營消費抽iPhone 04:102023/02/10 地方新聞 編‧輯‧室‧報‧告－誰怕科技業裁員 04:102023/02/07 專題周報 南投「五色粄補天穿」熱鬧展開 許淑華宣布明年提高客家預算 14:472023/02/11 生活 iPhone的奇幻漂流！弄丟手機3年 他開相簿見意外驚喜 13:272023/02/09 搜奇 蘋果紅鏈鬆動 台印成贏家 04:102023/02/07 全球財經 珠寶飾品圈住愛情 04:102023/02/11 時尚消費 新竹縣婦幼館增建工程熱鬧開工 增設5項空間營造社福量能 16:012023/02/08 生活 《國際產業》比Pro更金貴 傳蘋果明年擬推出iPhone 「Ultra」 10:582023/02/06 財經 iPhone 14賣太差！這款面板出貨量跌至零 慘況出乎意料 14:152023/02/06 科技 看屋筆記：新北市三重區漾漾TAIPEI(個案＋價格分析) 14:282023/02/07 建案開箱-新北 雜誌精選》燈區周邊藝文行旅 14:302023/02/10 寶島 蘋果成長離不開中國用戶 庫克：iPhone大量技術靈感來自中國 21:522023/02/06 兩岸 《國際產業》併購資金快到位 東芝股價狂飆4% 09:482023/02/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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