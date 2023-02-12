沙烏地阿拉伯今年IPO市場很熱鬧！據該國資本市場管理局（CMA）的統計顯示，年初迄今已有23家公司獲得在證交所掛牌上市的許可，另外還有逾75件上市案正等待獲得核准。至於去年全年沙國只有49家企業上市，共籌得106.6億美元。