日本執政自民黨政務調查會長萩生田光一接受NHK節目訪問時指稱，日本寬鬆貨幣政策應維持，但當中仍有調整與改革空間。據日媒報導，經濟學家植田和男（71歲）料將接替黑田東彥，出任下一任日銀總裁，這也引發外界揣測日本貨幣政策將改變。