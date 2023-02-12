日本自民黨官員：寬鬆貨幣政策有調整空間 22:122023/02/12 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本執政自民黨政務調查會長萩生田光一接受NHK節目訪問時指稱，日本寬鬆貨幣政策應維持，但當中仍有調整與改革空間。據日媒報導，經濟學家植田和男（71歲）料將接替黑田東彥，出任下一任日銀總裁，這也引發外界揣測日本貨幣政策將改變。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 CNN：美國已研發出追蹤中國間諜氣球方法 美眾院譴責氣球事件 傳習近平事前不知 陸官員無法來台弔唁星雲 前移民署長嘆7字 #自民黨 #寬鬆貨幣政策 #空間 #日本 #官員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新聞透視》兩岸官方互動 台灣應把握主場優勢 04:102023/02/12 政治要聞 日本若要擊落侵犯領空偵察氣球 無前例有難度 15:172023/02/12 國際 若和平穩定是兩岸大戰略 張顯耀：應對陸官員來台交流求之不得 14:312023/02/12 兩岸 烏克蘭高階官員遭革職 澤倫斯基稱持續清理門戶 16:072023/02/12 國際 時論廣場》兩岸戰爭陷阱 和平不容樂觀（郁慕明） 20:162023/02/12 時論廣場 陸弔唁星雲遭拒 李貴敏批格局小貽笑國際 18:032023/02/12 政治 簡秀枝》洪緹婕在紐約出手 路由畫廊紐約空間4月開幕 17:252023/02/12 生活 弔唁星雲陸團卡關 陸委會堅持 國台辦應先聯繫 04:102023/02/12 兩岸要聞 專訪／Mei帶全家飛沖繩嚐「死前必吃美食」 3歲兒賣萌喊阿里嘎多 03:062023/02/12 娛樂 共軍測量艦入侵領海 日本向中方表達強烈關切 10:422023/02/12 兩岸 高雄房市 美術館特區 中古屋有亮點 04:102023/02/12 產業．科技 化名航海王「魯夫」詐騙集團 菲國已遣返回日本 14:282023/02/11 國際 彰化果菜市場改建 農委會允補助6成 04:102023/02/11 地方新聞 時論廣場》阻陸弔唁團 誰搞砸機會之門（蘇泳霖） 20:212023/02/12 時論廣場 台正妹5分鐘狂嗑208碗麵 奪「日本大胃王亞軍」曝超狂經歷 10:052023/02/12 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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