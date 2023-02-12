Meta將裁員 延後多項團隊預算決定 22:122023/02/12 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為準備進行裁員，臉書母公司Meta已延後多項團隊預算決定。據Meta員工透露，由於最近幾周攸關預算與員工人數陷入不明，導致他們無法對未來工作進行規劃。Meta本月稍早宣布今年是「效率之年」，經費支出約在890到950億美元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 五色粄補天穿登場 許淑華將增客家預算 台灣美光裁員 經部：有掌握狀況在台投資計畫不變 輔英團隊綠化舊倉庫 永芳樂活園啟用 #Meta #預算 #裁員 #延後 #團隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠美化舊倉庫 「永芳樂活園」啟用成社區新據點 16:182023/02/10 寶島 南投「五色粄補天穿」熱鬧展開 許淑華宣布明年提高客家預算 14:472023/02/11 生活 4縣市團隊皆穿白衣 蔣萬安：象徵我們是一個團隊 20:342023/02/11 政治 看牙不用跨越高屏溪 高榮30年植牙團隊進駐屏東榮總 14:032023/02/12 寶島 劉亞仁爆回國行程突延期兩天 警：不排除逃避陽性反應的可能 14:082023/02/11 娛樂 南投遭盜圖造謠批林明溱 議員提告 04:102023/02/11 政治要聞 缺工缺料沒賺頭 淡北道路流標 04:102023/02/10 地方新聞 裁員不是壞事！一掛科技巨頭利空沒爆完 股價恐先偷跑 20:002023/02/12 財經 盧貝松周末在台北取景 議員盼再掀觀光潮 04:102023/02/12 地方新聞 外資倒貨1.9兆後…認錯了！下一波急行軍股 哪幾檔會出線？ 21:002023/02/12 財經 無預警裁員？驚傳員工只花10分鐘走人 台灣美光回應了 18:062023/02/10 財經 大廠美光突襲式裁員？ 桃園市勞動局這樣回應 16:042023/02/10 生活 《國際產業》景氣低迷 外送業者Deliveroo裁員9% 15:292023/02/10 財經 開賣不到一年 農委會幸福餐盒悄悄喊卡 04:102023/02/12 生活新聞 美國矽谷裁員潮！雅虎計劃砍20％人力 這部門淪重災區 08:272023/02/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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