為準備進行裁員，臉書母公司Meta已延後多項團隊預算決定。據Meta員工透露，由於最近幾周攸關預算與員工人數陷入不明，導致他們無法對未來工作進行規劃。Meta本月稍早宣布今年是「效率之年」，經費支出約在890到950億美元。