女星邵雨薇外型甜美、氣質清新，憑精湛演技成為許多人心目中的女神；她與金鐘影帝吳慷仁穩定交往中，同時創立個人數位雜誌Venus擔任主編輯，在創作上很有想法，愛情與事業都得意；近日網友曬出路上偶遇邵雨薇的照片，本尊看到後笑翻認了：「怎麼這麼巧啦，回家嗎？順路喔～」

有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，前方是女星邵雨薇的看板和一輛機車，由於照片中邵雨薇是坐姿，視覺上與實體機車非常契合，乍一看還以為是邵雨薇坐在機車上對著網友笑，貼文分享到社團後被3萬人按讚，就連邵雨薇本尊都分享：「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！！！！怎麼這麼巧啦，回家嗎？順路喔～」

逗趣畫面讓網友笑翻，不少人留言：「也太剛好！表情姿勢都很到位啊」、「我還真的有看錯了個幾秒」、「如果能在路上轉頭看到雨薇這樣看著我微笑，我應該會心臟停止吧」、「車主不會在原地嬌羞很久還在想要如何跟妳開口吧」、「沒戴安全帽」、「雨薇，我超順路的讓我來」、「幸福來得太突然」。

邵雨薇去年以影集《比悲傷更悲傷的故事》首度入圍金鐘迷你劇集視后，她得知入圍時瞬間傻住，「我一直很努力好好演戲，不是為了名次，而是希望別人看見我的努力，給我更好的作品讓我挑戰。原來，被看見的心情是既開心又複雜。」透露男友吳慷仁反應比她更激動：「他一直以來都說他覺得我很棒，知道我很努力，因為我一直沒自信心，覺得自己演得還好。他會為此生氣，所以入圍後，他說『妳看，就是要讓妳入圍才覺得我講的是真的』，他很開心他講的話是真的、被印證。」雖然最後沒有獲獎，她仍高EQ感謝合作過的人。