上賽季美聯年度MVP競爭激烈，打破聯盟單季全壘打紀錄的賈吉（Aaron Judge）以及完全綻放二刀流姿態的大谷翔平，都有亮眼的數據作為背書，誰獲獎都不會讓人感到意外，至於國聯方面就沒有吸引太多人的目光，由戈史密特（Paul Goldschmidt）拿下生涯首座年度MVP。而距離春訓剩下2周的時間，知名線上博弈公司《Bet365》公布了今年賽季國聯MVP的賠率，教士的明星強打索托（Juan Soto）最被看好奪獎。

2022年賽季可說是索托職業生涯最差的一年，雖然仍有著27轟的水準，以及超越水準的選球功夫，不過索托的長打率卻首度低於5成，靠著選進全大聯盟最多的135次保送所維持的上壘率，並不是教士看上他的主要原因，而新賽季球隊打線將多了小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）及波格茲（Xander Bogaerts）的保護，索托有望迎來反彈，他以+500（下注100元可賺500元，以下類推）的賠率領跑。去年國聯MVP票選第2的隊友馬恰多（Manny Machado），則與弗里曼（Freddie Freeman）以+1200的賠率並列第6。

曾經拿下2018年美聯MVP的道奇外野手貝茲（Mookie Betts），上賽季打出職業生涯最高的35轟，跑回全國聯最多的117分，讓他在國聯MVP票選中拿下第5的好成績，除了打擊實力始終維持高檔外，擁有優異防守能力的貝茲也將尋求職業生涯第7座金手套獎，他以+800的賠率緊追在後，貝茲有機會加入名人堂球星法蘭克羅賓森（Frank Robinson）的行列，成為唯二在兩個聯盟都奪下年度MVP的球員。

排名第3的選手令人有些意外，勇士球星小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）拿下了+900的賠率，但從大傷之後回歸球隊的他，還未能重拾過去強悍的打擊能力，若小阿庫尼亞能夠找回百分之百的健康，以生涯第2年就能就排上國聯MVP票選第5的實力，確實有望一拚被視為球員最高榮譽的獎項。