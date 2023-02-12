為期5天的111學年全國中等學校跆拳道錦標賽，12日於台中市台灣體育大學進行最後一天賽程，地主台中市西苑高中、中港高中搶下3金，在最終日討回面子。

不過桃園市平鎮高中實力深厚，雖然一部份主力到泰國移地訓練，但則仍以總成績3金2銀3銅，連兩屆全中錦包辦高男高女團體雙料冠軍。

全中錦跆拳道賽今年移師到台中舉行，台中幾所跆拳道發展重點學校無不卯足勁，希望把金牌留在台中，終於在全中錦最終日大放異彩。

其中最精彩莫過於高女62公斤級金牌戰，由西苑高中、去年亞青少賽59公斤銅牌陳俞緁，對上華江高中、去年亞青少賽68公斤級銀牌林家嫙，林家嫙一開始還處於領先，但陳俞婕穩定發揮，最終以16比5、7比2打敗去年亞青少賽的隊友後摘金。

「一開始蠻有壓力的。」陳俞緁這麼說，因為知道自己是學校爭金最後機會，比賽中她耐住性子慢慢逆轉，笑說：「幸好沒有漏氣，這是我在高中時期的第1金，去年全中運只有銅牌，表示今年全中運可以努力再拚一下！」

西苑高中跆拳道教練邱盟仁感謝在市長盧秀燕和運動局長李昱叡推動下，提供基層運動許多資源，並說：「台中市能舉辦像全中錦強度這麼高的比賽，也要謝謝中華中小學跆拳道聯合總會到台中舉辦賽事，給予台中選手能有更多的磨鍊機會。」

平鎮高中奪下111學年全中錦跆拳道賽高男、高女雙料團體冠軍。（大會提供）